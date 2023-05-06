В алматинском микрорайоне устранили последствия прорыва трубы

В акимате Медеуского района констатировали, что работы по очистке резервуаров после порыва завершены и угроза подтопления сейчас отсутствует, сообщает Zakon.kz.

3 мая в 18:00 в микрорайоне "Думан" при спуске воды из резервуаров произошел порыв трубы. Вода размыла склон горы, в результате чего образовалась трещина.

Ввиду отсутствия укрепления склона жители девяти домов, проживающие вблизи гор, оказались под угрозой подтопления. Их незамедлительно эвакуировали.





"В рамках ликвидации ЧП были проведены работы по откачке резервуаров силами ГКП на ПХВ "Алматы Су". По состоянию на 4 мая в 10:00 резервуары были полностью опорожнены. В настоящее время работы по очистке резервуаров завершены, улицы и арыки были полностью очищены коммунальными службами. Угроза подтопления отсутствует". Аппарат акима Медеуского района города Алматы





Говорится, что по факту подтопления будет проведена полная ревизия объекта, склона горы и сбросного канала. После получения заключения экспертизы будет разработан проект по строительству инженерных сетей водоотведения для сбросного канала.