В Алматы выпало 10 см снега: как акимат борется с последствиями
Снегопад начался 1 февраля в 22:30. Акимат пишет, что снегопад ожидается с перерывами до обеда.
По состоянию на 07:00 выпало 10 см снега.
В ночной период было задействовано 426 ед. спецтехники и 278 дорожных рабочих.
Акимат заявляет, что до начала снегопада основные магистральные улицы были обработаны жидкими реагентами. Также с их слов:
- С 04:00 силами 166 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 07:00 утра использовано 520 тонн.
- С 05:00 силами 149 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники ведутся работы по очистке тротуаров и мест общего пользования.
- С 06:00 организовано 14 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.
Продолжаются работы по массовому вывозу снега с городских улиц силами 44 погрузчиков и 73 самосвалов. В ночной период вывезено 3,8 тыс. м³ снега (всего за зимний период вывезено 198 тыс. м³).
Фото: акимат Алматы
С 08:00 планируется выход 452 ед. спецтехники, в том числе 174 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники и 1183 дорожных рабочих.
В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
Четыре человека пострадали в серьезной аварии в Алматы. Водитель автомобиля lexus, объезжая снегоуборочный КАМАЗ, на большой скорости вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Hyundai Accent.