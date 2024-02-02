В Алматы выпало 10 см снега: как акимат борется с последствиями

Акимат города отчитался перед горожанами за проводимую работу по очистке дорог от снега, сообщает Zakon.kz.

Снегопад начался 1 февраля в 22:30. Акимат пишет, что снегопад ожидается с перерывами до обеда.

По состоянию на 07:00 выпало 10 см снега.

В ночной период было задействовано 426 ед. спецтехники и 278 дорожных рабочих.

Акимат заявляет, что до начала снегопада основные магистральные улицы были обработаны жидкими реагентами. Также с их слов:

С 04:00 силами 166 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 07:00 утра использовано 520 тонн.

С 05:00 силами 149 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники ведутся работы по очистке тротуаров и мест общего пользования.

С 06:00 организовано 14 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Продолжаются работы по массовому вывозу снега с городских улиц силами 44 погрузчиков и 73 самосвалов. В ночной период вывезено 3,8 тыс. м³ снега (всего за зимний период вывезено 198 тыс. м³).

Фото: акимат Алматы

С 08:00 планируется выход 452 ед. спецтехники, в том числе 174 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники и 1183 дорожных рабочих.

В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Четыре человека пострадали в серьезной аварии в Алматы. Водитель автомобиля lexus, объезжая снегоуборочный КАМАЗ, на большой скорости вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Hyundai Accent.

