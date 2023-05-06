В Оренбурге рухнула карусель с детьми
Фото: pixabay
В российском городе Оренбурге упала карусель "Цепочка", на которой находились люди. ЧП произошло в Оренпарке, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает местное сетевое издание 56orb.ru.
В соцсетях распространяются фото упавшей карусели, у которой стоят экстренные службы.
По данным ТАСС, травмировано порядка 15 человек, большинство из них – дети.
Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.
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