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В Оренбурге рухнула карусель с детьми

В Оренбурге рухнула карусель с детьми Фото: pixabay
В российском городе Оренбурге упала карусель "Цепочка", на которой находились люди. ЧП произошло в Оренпарке, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает местное сетевое издание 56orb.ru.

В соцсетях распространяются фото упавшей карусели, у которой стоят экстренные службы.

По данным ТАСС, травмировано порядка 15 человек, большинство из них – дети.


Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

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Константин Вноровский
Россия
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