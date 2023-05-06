ВОЗ: коронавирус никогда не будет полностью искоренен

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала COVID-19 укоренившейся проблемой, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус. Соответствующее видео с пресс-конференции появилось в Twitter организации.

По словам директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана, способы передачи COVID-19 от животных к человеку слишком усложняют задачу.

По его словам, можно только бороться с последствиями, вызванными вирусом.

"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", — добавил он.

В пятницу, 5 мая, ВОЗ приняла решение отменить статус глобальной пандемии коронавируса, который действовал с 2020 года. В результате пандемия продолжалась 1150 дней.

5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19.