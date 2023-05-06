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Аким ЗКО поздравил общественность региона с Днем защитника Отечества

Аким ЗКО поздравил общественность региона с Днем защитника Отечества Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев поздравил с праздником офицеров Управления регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК и личный состав воинской части 5517, сообщает Zakon.kz.

Во всех воинских частях Национальной гвардии РК сегодня, 6 мая прошли торжественные мероприятия, посвященные 7 мая – Дню защитника Отечества.

В праздновании также приняли участие учащиеся военно-патриотических клубов "Жас буркит" и будущие защитники Родины. На плацу воинской части была организована выставка военной техники и боевого оружия.


Аким ЗКО поздравил общественность региона с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Вооруженные силы Казахстана – это основа государства, обеспечивающая оборону страны и предотвращение внешней угрозы. Благодаря прямой поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева, военнослужащие достойно, с честью выполняют возложенные на них задачи по поддержанию мира и стабильности в независимой стране. Создаются все необходимые условия для защиты границ, территориальной целостности нашей Родины. В бойцах крепнет патриотический дух, повысился престиж воинской службы. В истории Казахстана много героических личностей, в разные времена защищавших свою страну, свою родную землю. Их имена всегда в народной памяти: Сырым Датулы, Исатай Махамбет, Бауржан Момышулы, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова и другие герои. Защита Родины – священная традиция, передаваемая героическими предками последующим поколениям. Благодарим тех, кто посвятил свою жизнь военной службе и безупречно выполняет свою миссию. С честью служите родной земле!" – пожелал Нариман Турегалиев.


Аким ЗКО поздравил общественность региона с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


От имени акима области ряд военнослужащих был награжден медалями и благодарственными письмами. Во Дворце искусств "Атамекен" состоялся праздничный концерт.

"Мы высоко чтим память наших дедов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. А также гордимся достижениями молодого поколения, которое сегодня охраняет покой мирных жителей, стоит на рубежах границы нашего Отечества. Желаем им успехов на этом нелегком поприще, быть достойными защитниками Родины", – сказал председатель Совета ветеранов РгК "Батыс" Нацгвардии РК по ЗКО Бахытжан Бердиев.


Аким ЗКО поздравил общественность региона с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


В концертной программе были исполнены песни и танцевальные произведения силами творческих военнослужащих и артистов области, которые прозвучали под управлением оркестра военных духовых инструментов, оркестра духовых инструментов городского Дворца культуры молодежи.

Аким ЗКО поздравил общественность региона с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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