В Кокшетау прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил воинскую часть 5510 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии Республики Казахстан.

Глава региона ознакомился с боевой подготовкой и вооружением ВЧ 5510. Были представлены элементы боевого порядка войскового оперативного резерва, вооружения подразделений оперативного и специального назначения, образцы военной формы одежды и специальные средства.

Фото: УВП Акмолинской области

Сегодня в честь Дня защитника Отечества здесь прошло чествование военнослужащих. Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева.

"Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально-техническим обеспечением. Наши военнослужащие демонстрируют пример высокой профессиональной подготовки, слаженности и боевой выучки", – сказал Марат Ахметжанов.

Фото: УВП Акмолинской области

Глава региона выразил особую благодарность за оказанную помощь во время паводка в регионе.

"Отрадно, что в это сложное время наши ребята вновь проявили себя с самой лучшей стороны, показав пример мужества и стойкости", – подчеркнул аким области.

Фото: УВП Акмолинской области

В завершении торжественного собрания были награждены ведомственной наградой – медалью "Мінсіз қызметі үшін" I степени заместитель руководителя отдела по делам обороны Аршалынского района Ержан Бердимухамедов, благодарственными письмами акима области – руководитель отдела по делам обороны города Кокшетау Аят Жунусов и 25 военнослужащих Национальной гвардии РК.

Фото: УВП Акмолинской области

К слову, порядка 2 тыс. акмолинцев несут службу по защите Родины в Вооруженных силах Республики Казахстан. В высших военных учебных заведениях обучаются более 50 акмолинцев. За последние годы в области увеличивается количество призывников.