В Уральске прошла патриотическая акция "Жас сарбаз"

В патриотической акции, посвященной 7 мая – Дню защитника Отечества, приняли участие свыше 700 учащихся школ Уральска. Юных защитников Родины поприветствовал аким города Миржан Сатканов, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто служил в рядах Вооруженных сил страны, и кто сейчас находится в строю. Особая миссия у тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности в любой момент выступить на защиту своей Родины. Поздравляю ветеранов и всех военнослужащих с праздником, хочу пожелать вам крепкого здоровья и семейного благополучия, успехов в осуществлении намеченных планов и задач, поставленных перед нынешним поколением защитников Отечества!" – сказал аким города Уральска Миржан Сатканов.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





На сегодняшний день в 50 школах города работают военно-патриотические клубы, в трех школах открылись классы "Жас сарбаз", где учащиеся, помимо школьной программы, осваивают первые азы военной профессии. В дальнейшем планируется открыть еще пять таких классов. Также традиционно в мае проводятся учебно-полевые сборы, в которых принимают участие 1200 учащихся.

Патриотизм закладывается в семье, школе, на производстве, в армии, в обществе и призван воспитывать любовь к Родине, верность боевым и трудовым традициям народа, ответственность за укрепление обороноспособности страны. В настоящее время особое внимание в военно-патриотическом воспитании молодежи уделяется системе подготовки учащихся в духе общенациональной идеи "Мангілік Ел". По оценке военных экспертов, почти каждый четвертый воспитанник военно-патриотического клуба связывает свою жизнь с армией. Молодые люди, прошедшие воспитание и закалку в военно-патриотических клубах, призванные в армию или поступившие в военные учебные заведения, имеют более высокие навыки в освоении азов военной науки, легче адаптируются к условиям армейской службы.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





После торжественного марша юных защитников Родины, среди которых были призеры областных, городских, республиканских военно-патриотических конкурсов, состоялась демонстрация разных моделей техники воинских формирований, а бойцы отряда специального назначения выполнили каскадерные зрелищные трюки.

Отметим также, что накануне патриотической акции в селе Таскала Таскалинского района ЗКО прошел велопробег под названием "Отанымды суйемін". Велосипедисты проехали с государственными флагами несколько десятков километров по трассе Актау – Таскала и посвятили свой заезд Дню защитника Отечества.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





"В велопробеге приняли участие около 40 человек, школьники от 12 лет и старше, а также молодые люди до 30 лет. На финише участников приветствовали ветераны труда и тыла, которые призвали молодежь быть настоящими патриотами своей Родины", – рассказал руководитель ресурсного центра по работе с молодежью Таскалинского района Аман Байгали.

После велопробега сотрудники ЧС, пожарной охраны, пограничники, военруки провели для школьников мастер-класс по обращению с оружием.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



