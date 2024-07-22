Аким Уральска покинул пост

Аким Уральска Миржан Сатканов опубликовал обращение к жителям города. Градоначальник объяснил, почему принял решение покинуть должность акима, сообщает Zakon.kz.

Свое заявление Сатканов разместил на своей официальной странице в Instagram 22 июля 2024 года.

"Дорогие земляки! Уважаемые уральцы! Хочу сообщить вам, что вынужден покинуть пост акима города Уральска и данная публикация от меня в качестве главы города, к сожалению, будет являться последней". Миржан Сатканов

По его словам, уйти в отставку он должен был еще раньше по состоянию здоровья. Однако, продолжил он, город оказался в трудной ситуации.

"Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами. Все вместе мы проделали огромную работу, не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище. Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей". Миржан Сатканов

В продолжении Сатканов с уверенностью заявил, что на сегодняшний день работа во всех сферах налажена.

"Я покидаю пост акима с уверенностью, что новый глава города оперативно разберется в текущих делах, а в будущем инициирует для Уральска новые проекты. Тем более, что ему на помощь будете приходить вы, мои дорогие земляки, также как в свое время вы приходили с советами и предложениями ко мне. Каждое ваше мнение было очень ценно для меня и нашей совместной работы. Хочу еще раз поблагодарить своих коллег и вас, уважаемые уральцы, за оказанное доверие". Миржан Сатканов

Сатканова назначили на должность акима 26 апреля 2022 года.

В мае 2024 года в Казнете появилась информация о том, что аким подал в отставку по собственному желанию. Однако пресс-секретарь Данияр Оспан заявил, что эти данные не соответствует действительности.