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Министр обороны вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных сил

Министр обороны вручил государственные награды Фото: пресс-служба МО РК
В преддверии профессионального праздника в Министерстве обороны состоялось чествование отличившихся военнослужащих и служащих Вооруженных сил Казахстана.

Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил значение Дня защитника Отечества и Великой Победы в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сознании человечества, она стала одной из самых трагических страниц в истории цивилизации, в которой проявились необычайное мужество, героизм и отвага воинов-казахстанцев, защитивших Родину от агрессора", – сказал он.


Министр обороны вручил государственные награды

Фото: пресс-служба МО РК


Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сказал, что на Всеармейском совещании Президент высоко оценил достижения военнослужащих в деле поддержания высокой боевой готовности армии и обеспечения обороноспособности государства.

"Эта оценка деятельности всего личного состава Вооруженных сил накладывает на нас большую ответственность", – подчеркнул министр обороны.

За плодотворную деятельность и образцовую службу ряд лучших представителей Вооруженных сил Указом Президента награжден государственными наградами.


Министр обороны вручил государственные награды

Фото: пресс-служба МО РК


Их отличившимся специалистам вручил генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Орден "Данк" II степени генерал-майору Алмазу Ахмадиеву – начальнику тыла Вооруженных сил, орден "Курмет" – главному инспектору – помощнику министра обороны Айгуль Тулембаевой, медали "Жауынгерлік ерлігі ушін" – начальнику главного управления специальных технических разработок полковнику Тимуру Садвокасову, командиру артиллерийского дивизиона войсковой части 21450 майору Кадыржану Кали и старшему специалисту инженерно-саперного батальона воинской части 44859 младшему сержанту Илиясу Курманбеку.


Министр обороны вручил государственные награды

Фото: пресс-служба МО РК


За образцовую службу и добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом руководителя оборонного ведомства четырем офицерам присвоены воинские звания досрочно.

В торжественной обстановке генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил погоны "майора" военнослужащему войсковой части 44841 Марлену Гиззатову и командиру десантно-штурмового батальона войсковой части 18404 Жоламану Ердаулетулы, "капитана" – командиру минометной батареи войсковой части 27943 Думану Абаю и командиру роты войсковой части 75263 Асылбеку Болысбеку.


Министр обороны вручил государственные награды

Фото: пресс-служба МО РК


Всего по Вооруженным силам государственными наградами отмечены 26 военнослужащих и представителей гражданского персонала. Присвоено воинское звание "досрочно" 36 офицерам.

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