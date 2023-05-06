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Появились подробности инцидента с каруселью в Оренбурге

Появились подробности инцидента с каруселью в Оренбурге Фото: 56.mchs.gov.ru
При обрушении карусели в парке Оренбурга пострадали 20 человек, из них - 12 детей и 8 взрослых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Урал56.Ру, 27-летняя девушка в крайне тяжелом состоянии. Ее уже полностью обследовали и готовят к нейрохирургическому вмешательству.

Также в тяжелом состоянии 10-летний мальчик.

12 человек госпитализированы в четыре больницы Оренбурга, в том числе 6 детей. 8 человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами. 10 пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях.

"Погибших в результате ЧП в парке нет", - прокомментировала глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.


6 мая в российском городе Оренбурге упала карусель "Цепочка", на которой находились люди.

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