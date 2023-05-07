Терапевт перечислил действия для удаления клеща

При удалении клеща после укуса нельзя использовать обычные пинцеты или иголки, предостерегает специалист, сообщает Zakon.kz.

Терапевт, старший врач общей практики медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Линар Яруллов объяснил, как правильно обнаружить и удалить опасное насекомое, передает Lenta.ru.

Он отметил, что клещи, как правило, находятся в лесистой местности, парках, высокой траве и на кустарниках и советует людям, которые провели время на природе, осмотреть свое тело, особенно те места, где одежда не прикрывала кожу.

"Не рекомендуется использовать обычные пинцеты или иголки, так как они могут повредить клеща и способствовать передаче инфекции". Терапевт Линар Яруллов

При использовании специальных щипцов их нужно помещать как можно ближе к коже, где прикрепился клещ. Паукообразное нельзя поворачивать, нужно стремиться удалить его ровно. После удаления место укуса надо продезинфицировать.