Колодец питьевой воды установили в Африке атырауские волонтеры

Жители села Макат Атырауской области собрали деньги на строительство колодца питьевой воды в африканской деревне, сообщает Zakon.kz.

Строительство колодца для жителей камерунской деревни началось еще в апреле. Четвертого мая состоялось торжественное открытие источника чистой воды для африканских сельчан, пишет Акжайык.

Деньги для постройки колодца, которых так не хватает в Африке, собирали молодые люди Макатского района Атырауской области. Организаторы благотворительной акции отмечают, что специальный счет для сбора средств открыли в последние десять дней священного месяца Рамазан. На счет поступило 500 тысяч тенге и этой суммы хватило для постройки колодца.

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Благодарные жители камерунской деревни записали для казахстанцев благодарственное видео.

Напомним, что в Рамазан атырауские сельчане организовали благотворительный ужин для сирот из африканской деревни. Тогда на ауызашар деньги перечисляли также молодые люди из Макатского района.