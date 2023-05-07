Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил

Военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим завершил мега-марафон в 500 км и установил рекорд Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Забег ефрейтор Абдыхаим начал третьего мая из поселка кжал Карагандинской области. Шестого мая вечером он завершил забег в Астане, преодолев за это время 500 километров пути бегом. Свой ультразабег он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства обороны.





Фото: пресс-служба минобороны





Представитель книги рекордов подтвердил уникальность забега и то, что результат будет внесен в перечень достижений.

Прибыв в столицу по карагандинской трассе и проследовав по проспекту Абылайхана, улицам Сарайшык и Туркестан, спортсмен финишировал у административного здания Министерства обороны, где его встретили бурными овациями. В торжественной встрече Бауыржана Абдыхаима приняли участие около пятисот человек.





Фото: пресс-служба минобороны





"Это не только моя победа, но и всех моих коллег, родных, друзей, которые в эти дни были рядом, поддерживали меня морально. И я сделал все для того, чтобы оправдать их доверие и ожидания. Конечно, было нелегко, но я доказал, что если настойчиво стремиться к поставленной цели, то будет и результат". Бауыржан Абдыхаим





Фото: пресс-служба минобороны





Военнослужащий отметил, что намерен подать заявку на фиксацию мирового рекорда.



Напомним, что ранее морской пехотинец из Актау стал лучшим в марш-броске, который проходил в рамках соревнований "Лучший воин-2023" в американской Аризоне.