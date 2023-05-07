Морской пехотинец из Актау стал лучшим на марш-броске в США

Военнослужащий Ермек Зайлаги из 390-й бригады морской пехоты регионального командования "Запад" стал первым в марш-броске на 20 км на учениях "Лучший воин-2023" в американской Аризоне, сообщает Zakon.kz.

Сержант 3 класса Ермек Зайлаги принял участие в ежегодном международном конкурсе "Лучший воин-2023" в штате Аризона, участниками которого стали более 50 человек, в том числе 10 женщин-военнослужащих, пишет Лада.

Казахстанец первым пробежал 20-километровый марш-бросок в полной экипировке с отягощением, рассказали в Актауском горинозе. Также лучшим казахстанский сержант стал в оказании медицинской помощи.

Ермек Зайлаги родился 18 марта 1995 года в Актюбинской области в селе Караколь Мугалжарского района. В 2015 году он окончил Кадетский корпус имени Шокана Уалиханова в звании сержант. В 2017 году он завоевал звание "Лучший сержант взвода", а в 2018 году - "Лучший сержант роты". В прошлом году он выиграл приз "Лучший сержант батальона", а в этом году ему досталась номинация "Әскер тұғырын".

Третьего мая военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим из Балхаша начал свой марафон длиной в 500 км, который должен стать рекордом Казахстана. Стратовавший в Балхаше ефрейтор, завершит забег в Астане.

