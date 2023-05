Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Техаса

В субботу днем в торговом центре Allen Premium Outlets штата Техас прозвучали выстрелы. Неизвестный открыл огонь в людей, передает Fox News.

По сообщению полиции, первые выстрелы раздались около 15:30 по местному времени. Неподалеку от места событий находился сотрудник полиции, он смог отвлечь внимание нападавшего и "нейтрализовать угрозу".

Точное количество погибших до сих пор не известно. Как сообщили полицейские, нападавший был убит.

.@ATFDallas ATF personnel are responding to the active shooter incident at Allen Premium Outlets in Allen, TX. Allen Police Department is the point of contact and will release more information as it becomes available. pic.twitter.com/ntQXLIK4bs