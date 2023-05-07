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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Техаса

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Техаса Фото: Тwitter/FoxNews
В американском штате Техас несколько человек погибли во время стрельбы в одном из торговых центров, сообщает Zakon.kz.

В субботу днем в торговом центре Allen Premium Outlets штата Техас прозвучали выстрелы. Неизвестный открыл огонь в людей, передает Fox News.

По сообщению полиции, первые выстрелы раздались около 15:30 по местному времени. Неподалеку от места событий находился сотрудник полиции, он смог отвлечь внимание нападавшего и "нейтрализовать угрозу".

Точное количество погибших до сих пор не известно. Как сообщили полицейские, нападавший был убит.


Позднее поступило сообщение, что девять пострадавших человек были доставлены в местную больницу. О состоянии и травмах врачи не сообщают.

Накануне в Индии погибли 54 человека, еще больше 150 человек получили ранения. В сеыеро-восточном регионе страны произошли столкновения боевиков и полицейских.

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Мария Мельникова
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