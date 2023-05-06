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В Индии в результате межплеменных столкновений погибли 54 человека и более 150 были ранены

В результате межплеменных столкновений погибли 54 человека и более 150 были ранены Фото: pixabay
Число погибших в ходе беспорядков в штате Манипур на северо-востоке Индии, вызванных столкновениями боевиков с правоохранителями, выросло до 54 человек, а ранения получили более 150, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Press Trust of India, после нескольких дней беспорядков ситуация в регионе стабилизируется, магазины открываются, на дорогах снова начали ездить автомобили.

Столкновения вооруженных экстремистов с местной полицией начались 5 мая. Причиной стало требование мигрантов из племени мейтей о получении в Манипуре статуса так называемой "зарегистрированной касты", что дало бы им больше привилегий.

Местное население - куки посчитало это несправедливым, начало протестовать, и провели "Марш племенной солидарности". После этого начались столкновения. Мейтей, являясь индусами, стали врываться в христианские церкви местных жителей и устраивать погромы. Церковные лидеры запросили помощи у федеральный властей.

После того, как вооруженные группировки экстремистов вступили в столкновения с правоохранителями, в штат были переброшены дополнительные армейские и полицейские подразделения. Блокпосты установлены в районах, где проходили столкновения. Представитель Министерства обороны заявил, что в общей сложности военные эвакуировали из охваченных столкновениями районов 13 тыс. человек.

Ранее власти штата отдали приказ армейским подразделениям применять оружие против зачинщиков беспорядков и столкновений на межплеменной почве. Военнослужащим удалось взять под контроль ситуацию в 2 из 10 округов Манипура.

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