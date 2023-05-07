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Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарт Токаев седьмого мая поздравил жителей Казахстана с Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.
"От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма". Президент Токаев

Глава государства отметил особую важность военнослужащих и их ответственной миссии.

"Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" Касым-Жомарт Токаев

День защитника Отечества в Казахстане отмечают 7 мая. Дата связана с тем, что 7 мая 1992 года был подписал указ о создании национальных Вооруженных сил Казахстана.

Мария Мельникова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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