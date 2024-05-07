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Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:01 Фото: akorda.kz
7 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравлении президент отметил, что этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране. В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина.

Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.

"Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма. Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики".Касым-Жомарт Токаев

"Да здравствуют наши Вооруженные силы! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!"Касым-Жомарт Токаев
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:01

Фото: akorda.kz

В материале Zakon.kz – история праздника и современные вызовы для армии.

Также накануне Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев и заявил о значимости сильной и боеспособной армии в нынешнее время. Кроме этого президент страны наградил ряд казахстанцев медалями и орденами за мужество и самоотверженность.

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