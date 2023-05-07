В какие дни в Турксибском районе Алматы отключат горячую воду

Фото: Zakon.kz

В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", сообщает Zakon.kz.

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского районов Алматы будет ограничена в контурах улиц: С 8 по 19 мая: Спасская – Днепровская - Клары Цеткин –Урицкого С 10 мая по 9 июня: Закарпатская - Ахметова – Огарева – Калмаржын С 10 по 17 мая: микрорайон № 13 С 15 по 19 мая: Станкевича – Стахановская - Будденного – Ганибет С 22 по 26 мая: Лисаковская – Волочаевская - Береке – Айша Биби В ТОО "Алматинские тепловые сети" принесли извинения за временные неудобства. Читайте также 154 футбольных болельщика задержали за антисемитские кричалки в Нидерландах Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

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