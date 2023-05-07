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В какие дни в Турксибском районе Алматы отключат горячую воду

В Тюрксибском районе Алматы будут отключать горячую воду Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", сообщает Zakon.kz.

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского районов Алматы будет ограничена в контурах улиц:

С 8 по 19 мая:

Спасская – Днепровская - Клары Цеткин –Урицкого

С 10 мая по 9 июня:

Закарпатская - Ахметова – Огарева – Калмаржын

С 10 по 17 мая:

микрорайон № 13

С 15 по 19 мая:

Станкевича – Стахановская - Будденного – Ганибет

С 22 по 26 мая:

Лисаковская – Волочаевская - Береке – Айша Биби

В ТОО "Алматинские тепловые сети" принесли извинения за временные неудобства.

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