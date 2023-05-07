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Сколько педагогов-мужчин работает в Казахстане

Сколько педагогов-мужчин работает в Казахстане Фото: freepik
91 496 мужчин-педагогов работают в организациях образования страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы, на сегодня в организациях образования страны работают 91 496 мужчин-педагогов.

Из них:

  • 13 488 – в колледжах;
  • 75 362 – в школах;
  • 2646 – в дошкольных организациях.

Где в Казахстане проживает больше всего мужчин, рассказали в Бюро национальной статистики.

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