Сколько педагогов-мужчин работает в Казахстане

91 496 мужчин-педагогов работают в организациях образования страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы, на сегодня в организациях образования страны работают 91 496 мужчин-педагогов.

Из них:

13 488 – в колледжах;

75 362 – в школах;

2646 – в дошкольных организациях.

Где в Казахстане проживает больше всего мужчин, рассказали в Бюро национальной статистики.

