Сколько педагогов-мужчин работает в Казахстане
Фото: freepik
91 496 мужчин-педагогов работают в организациях образования страны, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы, на сегодня в организациях образования страны работают 91 496 мужчин-педагогов.
Из них:
- 13 488 – в колледжах;
- 75 362 – в школах;
- 2646 – в дошкольных организациях.
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин, рассказали в Бюро национальной статистики.
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