Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти 27 тысяч педагогов работают в организациях образования Астаны

учителя, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:00 Фото: акимат Астаны
На сегодняшний день в организациях образования столицы работают 26 944 педагога. В преддверии Дня учителя ведомственные награды получили 3500 лучших специалистов отрасли, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата рассказали, что в новом 2024-2025 учебном году в организации образования Астаны приняли 2262 педагога, в том числе 993 – в "комфортные школы". А в преддверии профессионального праздника – Дня учителя – ведомственные награды получили 3500 человек.

учителя, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:00

Фото: акимат Астаны

Педагоги столицы были отмечены следующими наградами:

  • почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы";
  • нагрудный знак "Почетный работник образования Республики Казахстан";
  • нагрудный знак "Почетный педагог города Астаны";
  • благодарственные письма и грамоты.

Не остались без внимания и ветераны труда образования.

учителя, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:00

Фото: акимат Астаны

учителя, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:00

Фото: акимат Астаны

В столичном акимате подчеркивают, что педагоги и руководители организаций образования выезжают в зарубежные командировки для участия в международных семинарах, а также конференциях по обмену опытом и повышению профессиональных компетенций.

учителя, День учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:00

Фото: акимат Астаны

За последние три года такие поездки совершили более 300 человек. Они посетили США, Сингапур, Чехию, Корею, Узбекистан, Грузию, Японию, Турцию. По итогам командировок организованы обучающие семинары по теме "Зарубежная стажировка: учитесь, осваивайте и развивайте профессиональную методологию".

Напомним, 5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник педагогов. В республике долго сохранялась традиция отмечать День учителя в первое воскресенье октября. А в 2023 году были внесены изменения, и праздник получил постоянную дату.

Читайте также

Казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец
Казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец
свекла, фермеры
Свекловоды Казахстана получат выплаты за урожай в ближайшее время
Андрей Дюсупов
Астана Образование акимат 2024 год Награждения Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: