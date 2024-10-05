Почти 27 тысяч педагогов работают в организациях образования Астаны

На сегодняшний день в организациях образования столицы работают 26 944 педагога. В преддверии Дня учителя ведомственные награды получили 3500 лучших специалистов отрасли, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата рассказали, что в новом 2024-2025 учебном году в организации образования Астаны приняли 2262 педагога, в том числе 993 – в "комфортные школы". А в преддверии профессионального праздника – Дня учителя – ведомственные награды получили 3500 человек.

Фото: акимат Астаны

Педагоги столицы были отмечены следующими наградами:

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы";

нагрудный знак "Почетный работник образования Республики Казахстан";

нагрудный знак "Почетный педагог города Астаны";

благодарственные письма и грамоты.

Не остались без внимания и ветераны труда образования.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

В столичном акимате подчеркивают, что педагоги и руководители организаций образования выезжают в зарубежные командировки для участия в международных семинарах, а также конференциях по обмену опытом и повышению профессиональных компетенций.

Фото: акимат Астаны

За последние три года такие поездки совершили более 300 человек. Они посетили США, Сингапур, Чехию, Корею, Узбекистан, Грузию, Японию, Турцию. По итогам командировок организованы обучающие семинары по теме "Зарубежная стажировка: учитесь, осваивайте и развивайте профессиональную методологию".

Напомним, 5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник педагогов. В республике долго сохранялась традиция отмечать День учителя в первое воскресенье октября. А в 2023 году были внесены изменения, и праздник получил постоянную дату.