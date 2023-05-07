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Цены на популярные криптовалюты на 7 мая

Цены на популярные криптовалюты на 7 мая Фото: unsplash
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 28 833,9 $; изменения за 24 часа: -1,45%.

Ethereum (ETH): 1 901,48 $; изменения за 24 часа: -1,79%.

Tether (USDT): 1,0017 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 323,61 $; изменения за 24 часа: -0,37%.

USD Coin (USDC): 0,9988 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,077032 $; изменения за 24 часа: -1,04%.

Binance USD (BUSD): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

По состоянию на 7 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.28 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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