Сирию решили вернуть в Лигу арабских государств

Совет министров иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение вернуть Сирии ее место в организации, передает Zakon.kz.

О договоренности, достигнутой на внеочередном заседании ЛАГ 7 мая в Каире, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передает телеканал Al Sumaria.

"Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств", - говорится в сообщении.

По словам Ахмеда ас-Сахафа, "дипломатия, основанная на диалоге и арабской интеграции, которая поддерживалась Ираком, приложила подлинные усилия по возвращению Сирии в ЛАГ".



1 мая главы МИДов Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака провели встречу по урегулированию сирийского кризиса. Эти переговоры с арабскими государствами стали первыми для Сирии с момента приостановки ее членства в ЛАГ.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в 2011 году, после начала вооруженного конфликта в стране. ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии.

В апреле Сирия потребовала от США компенсации за незаконный вывоз нефти.