Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сирию решили вернуть в Лигу арабских государств

Сирию решили вернуть в Лигу арабских государств Фото: pixabay
Совет министров иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение вернуть Сирии ее место в организации, передает Zakon.kz.

О договоренности, достигнутой на внеочередном заседании ЛАГ 7 мая в Каире, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передает телеканал Al Sumaria.

"Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств", - говорится в сообщении.

По словам Ахмеда ас-Сахафа, "дипломатия, основанная на диалоге и арабской интеграции, которая поддерживалась Ираком, приложила подлинные усилия по возвращению Сирии в ЛАГ".

1 мая главы МИДов Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака провели встречу по урегулированию сирийского кризиса. Эти переговоры с арабскими государствами стали первыми для Сирии с момента приостановки ее членства в ЛАГ.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в 2011 году, после начала вооруженного конфликта в стране. ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии.

В апреле Сирия потребовала от США компенсации за незаконный вывоз нефти.

Читайте также

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за пожара на пороховом складе

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Техаса

В Карабахе снова зафиксировано нарушение режима прекращения огня

Константин Вноровский
Египет Иордания Ирак Саудовская Аравия Сирия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
карандаши
Гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления