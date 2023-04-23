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Сирия требует от США компенсации за незаконный вывоз нефти

Сирия требует от США компенсации за незаконный вывоз нефти Фото: pixabay
Сирия требует компенсации от США за экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

МИД страны призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению ее природных богатств Соединенными Штатами и связанными с ними военизированными формированиями, передает SANA.

"Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны", – говорится в сообщении сирийского МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что разграбление природных богатств, принадлежащих народу Сирии, противоречит международному гуманитарному праву и ведет к страданию и обнищанию граждан.

Подразделения армии США продолжают удерживать территории в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Ранее в Дамаске неоднократно называли присутствие американских военных в Сирии государственным пиратством, основная цель которого – кража нефти.

В августе 2022 года агентство SANA сообщило, что военные США вывезли из Сирии 137 цистерн с нефтью.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета санкций Евросоюз намерен рассмотреть введение запрета на транзит ряда товаров через территорию России.

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