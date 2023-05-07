В Алматы задержали россиянина, сообщившего о заложенной бомбе

В Алматы задержан гражданин Российской Федерации, анонимно сообщивший о заложенном взрывном устройстве, передает Zakon.kz.

1 мая сотрудникам ДП города Алматы поступила информация от московских коллег о том, что зафиксирован звонок от неизвестного мужчины, рассказавшем о взрывном устройстве в ледовом дворце "Алматы арена".

"В рамках первичных мер реагирования экстренными службами города осуществлена проверка здания и прилегающей к ней территории с привлечением взрывотехнических и кинологических подразделений. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено". Пресс-служба антитеррористического центра РК

Проведенными розыскными мероприятиями установлен и задержан гражданин Российской Федерации "Г". Причину своего поступка он объяснить не смог.



При этом известно, что ранее он неоднократно осуществлял подобного рода звонки в образовательные учреждения на территории России.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

20 апреля неизвестный сообщил о том, что 26 школ в Алматы якобы заминированы.