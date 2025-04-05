В Алматы задержан россиянин
Фото: polisia.kz
Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматы задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.
Из релиза за 5 апреля 2025 года следует, что розыск инициирован управлением федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю РФ.
"Задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 млн рублей".Пресс-служба ДП Алматы
По словам начальника управления Асхата Даулетиярова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица.
"В результате слаженной работы подразделений полиции Алматы он был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, и в отношении него инициирована процедура экстрадиции", – рассказал он.
В полиции подчеркнули, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, продолжается в рамках международного сотрудничества и обмена информацией с правоохранительными органами других стран.
27 марта 2025 года стало известно, что в России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара.
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