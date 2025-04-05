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Происшествия

В Алматы задержан россиянин

В Алматы задержан россиянин, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:32 Фото: polisia.kz
Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматы задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 5 апреля 2025 года следует, что розыск инициирован управлением федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю РФ.

"Задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 млн рублей".Пресс-служба ДП Алматы

По словам начальника управления Асхата Даулетиярова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица.

"В результате слаженной работы подразделений полиции Алматы он был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, и в отношении него инициирована процедура экстрадиции", – рассказал он.

В полиции подчеркнули, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, продолжается в рамках международного сотрудничества и обмена информацией с правоохранительными органами других стран.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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