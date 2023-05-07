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Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказаны супы на мясном бульоне

Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказаны супы на мясном бульоне Фото: pixabay
Специалист указала на то, что супы, которые готовят на жирных концентрированных мясных или рыбных бульонах, не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в интервью Газете.ru объяснила, что мясные супы - борщ, харчо или солянка очень вредны для людей, страдающих панкреатитом, гастритом, холециститом и энтероколитом.

При этом вегетарианские супы (гаспачо, грибной или фасолевый, приготовленные без предварительной обжарки) даже полезны. В них практически нет жира, но при этом много клетчатки.

"Такие блюда нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта и помогают восполнить дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов. Овощные супы можно включить в рацион в качестве здорового питания в период похудения или лечения. При этом, чтобы увеличить питательность, можно добавить бобовые", - отметила Екатерина Кашух.

Мясной бульон медик посоветовала ослабленным после болезни людям и тем, кому тяжело жевать. Он не способствует напрямую выздоровлению, но хорошо утоляет жажду и восполняет норму калорий и питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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