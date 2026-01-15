Кому опасно пить газировку
Фото: freepik
Газированную воду не рекомендуется пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), напиток может привести к изжоге и усилению болевого синдрома, сообщает Zakon.kz.
Об этом 15 января 2026 года РИА Новости рассказала врач-терапевт Екатерина Сысоева:
"У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газированная вода способна вызывать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома. Отдельного внимания заслуживают сладкие газированные напитки, содержащие сахар и кислоты, которые повышают риск кариеса, метаболических нарушений и ожирения".
Однако, как отметила врач, при умеренном употреблении газированная вода не несет серьезной угрозы для здорового человека.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
