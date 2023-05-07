Десятки тушек тюленей и осетров обнаружили на побережье Каспия

Фото: pixabay

Местные жители обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко, передает Zakon.kz.

По словам автора видео, тушки тюленей, осетров и кефали лежат на берегу на протяжении нескольких сотен метров. Некоторые уже засыпаны песком. Видео прислали в редакцию жители Актау

"Экологи, представители рыбинспекции, акимата района и ветеринары выехали на место и отобрали необходимые пробы воды, воздуха и почвы. Тушки погибших тюленей направят на экспертизу". Департамент экологии Мангистауской области Кирилл Александров

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