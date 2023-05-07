Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Десятки тушек тюленей и осетров обнаружили на побережье Каспия

Десятки тушек тюленей и осетров обнаружили на побережье Каспия Фото: pixabay
Местные жители обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко, передает Zakon.kz.

По словам автора видео, тушки тюленей, осетров и кефали лежат на берегу на протяжении нескольких сотен метров. Некоторые уже засыпаны песком.

Видео прислали в редакцию жители Актау


"Экологи, представители рыбинспекции, акимата района и ветеринары выехали на место и отобрали необходимые пробы воды, воздуха и почвы. Тушки погибших тюленей направят на экспертизу". Департамент экологии Мангистауской области

Кирилл Александров

Читайте также

В Алматы задержали россиянина, сообщившего о заложенной бомбе

Пожарные поделились видео спасения из огня 68-летнего мужчины

Появилось видео задержания мужчины с ножом в Павлодаре

Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
карандаши
Гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Астана
Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления