Мертвого тюленя обнаружили на берегу Каспия
О грустной находке на берегу моря экстренно сообщили на пульт "102".
Эксперты Службы по охране животного мира Управления рыбного хозяйства Мангистауской области, изучившие ситуацию, заключили, что 10 июля в прикаспийском районе Акшукур обнаружена туша мертвого тюленя. Гибель животного зарегистрирована отделом полиции Тупкараганского района Мангистауской области.
"Специалисты центра совместно с Комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря. Тюлень находился в сильной стадии разложения, поэтому взятие проб для проведения лабораторных исследований оказалось невозможным", – пояснили эксперты.
Для изучения отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.
Фото: Комитет рыбного хозяйства Казахстана
В Комитете рыбного хозяйства добавили, что тело тюленя передано коммунальным службам для уничтожения на полигоне села Акшукур согласно всем экологическим нормам.
В настоящее время госинспекторы проводят мониторинг.
Это не единичный случай гибели морских животных и рыб на Каспии. 7 июля люди обнаружили массовую гибель рыбы, которую прибило к берегу Каспия. Инцидент с более крупными морскими обитателями акватория Каспийского моря произошел не так давно – в мае месяце текущего года. Тогда около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье села Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области.