Мертвого тюленя обнаружили на берегу Каспия

Жители села Баутино обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области тушу погибшего тюленя. Для выяснения причины произошедшего прибыли специалисты, сообщает Zakon.kz.

О грустной находке на берегу моря экстренно сообщили на пульт "102".

Эксперты Службы по охране животного мира Управления рыбного хозяйства Мангистауской области, изучившие ситуацию, заключили, что 10 июля в прикаспийском районе Акшукур обнаружена туша мертвого тюленя. Гибель животного зарегистрирована отделом полиции Тупкараганского района Мангистауской области.

"Специалисты центра совместно с Комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря. Тюлень находился в сильной стадии разложения, поэтому взятие проб для проведения лабораторных исследований оказалось невозможным", – пояснили эксперты.

Для изучения отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Фото: Комитет рыбного хозяйства Казахстана

В Комитете рыбного хозяйства добавили, что тело тюленя передано коммунальным службам для уничтожения на полигоне села Акшукур согласно всем экологическим нормам.

В настоящее время госинспекторы проводят мониторинг.

Это не единичный случай гибели морских животных и рыб на Каспии. 7 июля люди обнаружили массовую гибель рыбы, которую прибило к берегу Каспия. Инцидент с более крупными морскими обитателями акватория Каспийского моря произошел не так давно – в мае месяце текущего года. Тогда около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье села Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области.