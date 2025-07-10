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Происшествия

Мертвого тюленя обнаружили на берегу Каспия

найдены туши мертвого тюленя , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 21:39 Фото: Комитет рыбного хозяйства РК
Жители села Баутино обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области тушу погибшего тюленя. Для выяснения причины произошедшего прибыли специалисты, сообщает Zakon.kz.

О грустной находке на берегу моря экстренно сообщили на пульт "102".

Эксперты Службы по охране животного мира Управления рыбного хозяйства Мангистауской области, изучившие ситуацию, заключили, что 10 июля в прикаспийском районе Акшукур обнаружена туша мертвого тюленя. Гибель животного зарегистрирована  отделом полиции Тупкараганского района Мангистауской области. 

"Специалисты центра совместно с Комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря. Тюлень находился в сильной стадии разложения, поэтому взятие проб для проведения лабораторных исследований оказалось невозможным", – пояснили эксперты.

Для изучения отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Фото: Комитет рыбного хозяйства Казахстана

В Комитете рыбного хозяйства добавили, что тело тюленя передано коммунальным службам для уничтожения на полигоне села Акшукур согласно всем экологическим нормам.

В настоящее время госинспекторы проводят мониторинг.

Это не единичный случай гибели морских животных и рыб на Каспии. 7 июля люди обнаружили массовую гибель рыбы, которую прибило к берегу Каспия. Инцидент с более крупными морскими обитателями акватория Каспийского моря произошел не так давно – в мае месяце текущего года. Тогда около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье села Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области. 

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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