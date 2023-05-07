Дмитрий Бивол ответил на предложение Сауля Альвареса о реванше

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на предложение Сауля Альвареса провести реванш, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион мира по боксу не принял вызов Канело на бой за титул в полутяжелом весе, но предложил ему реванш в суперсредней категории, пишет ESPN.

"Зачем мне проводить реванш в весе 79 килограммов? В чем для меня будет вызов или в чем моя мотивация, когда я уже побеждал его в этой весовой категории? Не думаю, что надо беспокоиться о том, кто и что думает. Речь о том, чего хотим мы, чего хочет каждый из нас. Думаю, если Канело хочет победить, то в 76 килограммах у него должно быть больше шансов, потому что это его вес. А для меня должна быть мотивация и вызов". Дмитрий Бивол

Днем ранее абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес после успешной защиты своего титула в бою с британцем Джоном Райдером напомнил, что все еще жаждет реванша с Биволом.



Дмитрий Бивол и Канело встречались в мае прошлого года в полутяжелом весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Бивол остается непобежденным боксером, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (11 из них – нокаутом).



Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов посетовал, что никто не хочет драться с россиянином.