Сауль Альварес высказался о реванше с Дмитрием Биволом
Фото: Instagram/canelo
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, интересно ли ему провести реванш с абсолютным чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.
22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
Альвареса спроси насчет потенциального боя с Биволом и он ответил:
"Всякое может случиться. Мне нравятся вызовы, посмотрим", – сказал мексиканец журналу The Ring.
Ранее Белал назвал Шавката Рахмонова следующим в очереди на титульный бой.
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