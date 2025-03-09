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Спорт

Сауль Альварес высказался о реванше с Дмитрием Биволом

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 06:30 Фото: Instagram/canelo
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, интересно ли ему провести реванш с абсолютным чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Альвареса спроси насчет потенциального боя с Биволом и он ответил:

"Всякое может случиться. Мне нравятся вызовы, посмотрим", – сказал мексиканец журналу The Ring.

Ранее Белал назвал Шавката Рахмонова следующим в очереди на титульный бой.

Аксинья Титова
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