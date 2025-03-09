Сауль Альварес высказался о реванше с Дмитрием Биволом

Фото: Instagram/canelo

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, интересно ли ему провести реванш с абсолютным чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.

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