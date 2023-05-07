ФК "Шахтер" нанес первое поражение лидеру чемпионата КПЛ-2023
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Североказахстанцы выступали на карагандинской арене в качестве единоличного лидера первенства КПЛ. После семи туров шли в новом сезоне без поражений. И вот горняки заставили гостей признать первую неудачу нынешнего чемпионата. Единственный мяч в этом поединке был забит на 62-ой минуте, когда штрафной удар удачно реализовал игрок "Шахтера" – Тимур Чогадзе. К этому моменту подопечные Али Алиева играли в меньшинстве, с поля был удален хорватский защитник гостей Иван Граф.
Тем самым, "Кызылжар" потерпел первое поражение в сезоне, но все же остался на вершине таблицы чемпионата КПЛ-2023. Однако, подпустил на близкое расстояние своих преследователей, а их немало, которые уже в девятом туре могут обогнать североказахстанцев, в случае второго поражения.
Результаты других матчей 8-го тура первенства КПЛ выглядят следующим образом:
- "Ордабасы" – "Кайсар" 4:0.
- "Жетысу" – "Окжетпес" 1:0.
- "Каспий" – "Атырау" 1:1.
Матчи 9-го тура состоятся 13-14 мая, центральный поединок которого пройдет в Алматы, где "Кайрат" примет "Актобе".