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ФК "Шахтер" нанес первое поражение лидеру чемпионата КПЛ-2023

Футбол Поражение КызылЖара Фото: Instagram/shakhterfc
Завершились матчи восьмого тура казахстанской Премьер-Лиги по футболу, итогом которого стала победа карагандинского "Шахтера" над лидером турнирной таблицы, "Кызылжаром" из Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

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Североказахстанцы выступали на карагандинской арене в качестве единоличного лидера первенства КПЛ. После семи туров шли в новом сезоне без поражений. И вот горняки заставили гостей признать первую неудачу нынешнего чемпионата. Единственный мяч в этом поединке был забит на 62-ой минуте, когда штрафной удар удачно реализовал игрок "Шахтера" – Тимур Чогадзе. К этому моменту подопечные Али Алиева играли в меньшинстве, с поля был удален хорватский защитник гостей Иван Граф.

Тем самым, "Кызылжар" потерпел первое поражение в сезоне, но все же остался на вершине таблицы чемпионата КПЛ-2023. Однако, подпустил на близкое расстояние своих преследователей, а их немало, которые уже в девятом туре могут обогнать североказахстанцев, в случае второго поражения. 

Результаты других матчей 8-го тура первенства КПЛ выглядят следующим образом:

  • "Ордабасы" – "Кайсар" 4:0.
  • "Жетысу" – "Окжетпес" 1:0.
  • "Каспий" – "Атырау" 1:1.

Матчи 9-го тура состоятся 13-14 мая, центральный поединок которого пройдет в Алматы, где "Кайрат" примет "Актобе". 

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