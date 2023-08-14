ФК "Ордабасы" закрепил лидерство в чемпионате КПЛ-2023

Завершились матчи 19-го тура казахстанского первенства среди команд футбольной премьер-лиги. Одержав очередную победу, лидер турнирной таблицы "Ордабасы" из Шымкента еще сильнее упрочил свое положение, сообщает Zakon.kz.

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Клуб из Туркестанской области в отчетном туре на выезде одолел "Кайсар" из Кызылорды со счетом 3:2. Этот успех позволил южанам прочно закрепиться на первой строчке турнирной таблицы казахстанского чемпионата. "Ордабасы" с 45 баллами опережает двух главных преследователей, "Актобе" и "Астану", на шесть очков.





Действующий чемпион страны, "Астана", этот тур чемпионата пропускал из-за подготовки к еврокубкам. Этим воспользовался "Актобе", использовав шанс попасть на вторую строчку таблицы. Западноказахстанцы сыграли вничью в гостях с павлодарским "Аксу" – 1:1.

Еще один участник Лиги конференций УЕФА от Казахстана, костанайский "Тобол", проиграл в Алматы "Кайрату" – 1:2.





В минувшие выходные также состоялись несколько других поединков, по итогам которых сформирована турнирная таблица чемпионата КПЛ-2023 к данному моменту.

На текущей неделе казахстанских болельщиков футбола ждет масса интересных матчей. В середине недели пройдут ответные поединки в Лиге УЕФА и Лиге конференций с участием "Астаны", "Актобе" и "Тобола". В конце недели предстоят жаркие игры первенства КПЛ, где запланированы два центральных матча. 20 августа "Ордабасы" примет "Кайрат", а "Актобе" померится силами с "Тоболом".

Ранее "Ордабасы" уступил польской "Легии" во втором отборочном раунде Лиги конференций.