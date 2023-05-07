Футболист Нуралы Алип стал двукратным чемпионом России

"Зенит" со счетом 3:2 одолел "Спартак" в 26-м туре РПЛ и досрочно оформил победу в чемпионате России. Казахстанец Нуралы Алип в составе питерского клуба, соответственно, также празднует победу, сообщает Zakon.kz.

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В составе "Зенита" отличились Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Из игроков "Спартака" голы забили Кейта Бальде и Квинси Промес.

"Спартак" с 76-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте.

"Зенит" набрал 64 очка и гарантировал себе отрыв от преследователей, необходимый для досрочной победы в РПЛ. ЦСКА, идущий вторым, за четыре тура до конца сезона отстает от петербургской команды на 13 очков.

Игра прошла 7 мая в Санкт-Петербурге. Питерцы взяли пятый чемпионский титул кряду.

Таким образом, защитник национальной сборной Казахстана Нуралы Алип, второй сезон играющий за "Зенит", стал двукратным чемпионом России по футболу.

Ранее завершились матчи восьмого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, итогом которого стала победа карагандинского "Шахтера" над лидером турнирной таблицы, "Кызылжаром" из Петропавловска.