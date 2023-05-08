Семь человек погибли в Техасе, когда водитель въехал в толпу мигрантов

Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в американском городе Браунсвилл (штат Техас), сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным, передает ABC News.

По информации канала, еще шесть человек госпитализированы в разной степени тяжести. Все они мигранты.





Водитель машины задержан и доставлен в больницу. Он проходит проверку на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ.

Ранее, также в субботу, в городе Аллен штата Техас мужчина открыл стрельбу по посетителям ТЦ. Восемь человек погибли, семеро получили ранения. Нападавшего застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.

