Водитель въехал в толпу мигрантов в Техасе, погибли семь человек
Инцидент произошел около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным, передает ABC News.
По информации канала, еще шесть человек госпитализированы в разной степени тяжести. Все они мигранты.
🚨🚨🚨Graphic CCTV footage from Minnesota near Brownsville, Texas— Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) May 7, 2023
‼️Warning‼️Graphic video‼️No Sound #Brownsville #Texas #Minnesota #HateCrime #Migrants #Graphic #Breaking_News pic.twitter.com/0PK8d1Oh2x
Водитель машины задержан и доставлен в больницу. Он проходит проверку на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ.
Ранее, также в субботу, в городе Аллен штата Техас мужчина открыл стрельбу по посетителям ТЦ. Восемь человек погибли, семеро получили ранения. Нападавшего застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.