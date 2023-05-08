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Водитель въехал в толпу мигрантов в Техасе, погибли семь человек

Семь человек погибли в Техасе, когда водитель врезался в толпу мигрантов Фото: Facebook/Brownsville PD
Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в американском городе Браунсвилл (штат Техас), сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным, передает ABC News.

По информации канала, еще шесть человек госпитализированы в разной степени тяжести. Все они мигранты.


Водитель машины задержан и доставлен в больницу. Он проходит проверку на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ.

Ранее, также в субботу, в городе Аллен штата Техас мужчина открыл стрельбу по посетителям ТЦ. Восемь человек погибли, семеро получили ранения. Нападавшего застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.

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Константин Вноровский
США
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