В Актобе попутчики отобрали у подвозившего их полицейского деньги и оформили на него кредит

Актюбинский полицейский решил подвести трех попутчиков за 500 тенге к отделению банка. В итоге его ограбили, сообщает Zakon.kz.

Пассажиры отказались оплачивать поездку, а когда он сказал, что является сотрудником полиции, отобрали служебное удостоверение, передает "Диапазон".

Полицейского стали запугивать тем, что за утерю документа на него откроют дело и потребовали денег. Также попутчики забрали у мужчины телефон, и, войдя на нем в банковское приложение, оформили на владельца микрокредит на 50 тысяч тенге. Затем заставили снять деньги с банкомата и забрали их. Удостоверение вернули.

После этого полицейский обратился с заявлением к своим коллегам. На суде он выступал в качестве потерпевшего. В суде обвиняемые в вымогательстве вину признали и отказались от дачи показаний.

Суд приговорил двоих 32-летних вымогателей к 3,5 годам ограничения свободы. Третий обвиняемый уже был ранее судим, и не до конца отбыл срок наказания, поэтому получил 3 с половиной года тюремного заключения.

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