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Медиков скорой помощи, прибывших на вызов, избил житель Сатпаева

Медиков скорой помощи, прибывших на вызов, избил житель Сатпаева Фото: Zakon.kz
В Сатпаеве мужчина набросился с кулаками на приехавших на вызов сотрудников скорой помощи. У фельдшера диагностировали сотрясение головного мозга, сообщает Zakon.kz.

На очередной вызов двое медиков "скорой" приехали через четыре минуты после поступившего вызова. Но вызвавшему медпомощь мужчине показалось, что это долго и с порога он накинулся на врачей. Оказалось, что он сын пациентки, которой стало плохо, с помощью кулаков он хотел доказать врачам, что они ехали долго, передает телеграм-канал Патриот.

"Мы приехали на вызов в течение четырех минут после поступившего звонка диспетчеру. Но молодой человек, открывший нам дверь квартиры, набросился на коллегу и на меня с криками: почему так долго едете? Хотя мы прибыли в течение 4 минут. Он нанес нам неоднократно кулаком удары по лицу и голове", – рассказал пострадавший фельдшер.

Не смотря на нападение и агрессию, медики попытались помочь женщине, которая в тот момент находилась без сознания. Врачи не смогли помочь пациентке, у нее остановилось сердце.

Фельдшер же получил травмы и по возвращении на станцию скорой помощи прошел обследование. Выяснилось, что напавший мужчина ударами не только разбил ему лицо, у медика диагностировали сотрясение головного мозга.

"Я написал заявление в полицию. Понимаю, что он пережил стресс - его мама потеряла сознание. К большому сожалению, она скончалась. Но встречать врачей агрессией и кулаками недопустимо. Вместо того, чтобы оперативно дать нам доступ к маме, он нанес мне и напарнику травмы", – рассказал медик.

В полиции подтвердили, что от работника станции скорой помощи поступило заявление.

"Поступило заявление о нападении на фельдшера. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести травм. По итогам экспертизы и изучения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Улытауской области

В Алматинской области вооруженные люди напали на больницу. Как сообщается, причиной нападения стал доставленный туда ранее пострадавший мужчина.

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Улытауская область Сатпаев
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