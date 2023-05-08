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По словам Эрдогана его предвыборный митинг в Стамбуле собрал 1,7 миллиона человек

Предвыборный митинг в Стамбуле собрал 1,7 миллиона человек Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле митинг, собравший, по его словам, около 1,7 млн человек. Митинг приурочен к выборами главы государства, которые назначены на 14 мая, сообщает Zakon.kz.

Трансляция мероприятия опубликована в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Кадры сделаны с дрона — на них запечатлена многотысячная толпа. На фоне звучит песня, название которой переводится как "Нет другого Эрдогана".

В ходе выступления Эрдоган рассказал о своих планах, в частности, он пообещал гражданам прокладку транспортного коридора под проливом Босфор в рамках "Большого тоннельного проекта Стамбула". Президент также добавил, что после победы на выборах, вопреки своей традиции, он выступит с первой речью не в Анкаре, а в Стамбуле.

Акция в поддержку лидера страны, организованная возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития, прошла в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка.

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