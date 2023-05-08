По словам Эрдогана его предвыборный митинг в Стамбуле собрал 1,7 миллиона человек
Трансляция мероприятия опубликована в Twitter-аккаунте турецкого лидера.
Кадры сделаны с дрона — на них запечатлена многотысячная толпа. На фоне звучит песня, название которой переводится как "Нет другого Эрдогана".
В ходе выступления Эрдоган рассказал о своих планах, в частности, он пообещал гражданам прокладку транспортного коридора под проливом Босфор в рамках "Большого тоннельного проекта Стамбула". Президент также добавил, что после победы на выборах, вопреки своей традиции, он выступит с первой речью не в Анкаре, а в Стамбуле.
Акция в поддержку лидера страны, организованная возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития, прошла в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка.