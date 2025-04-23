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Мир

Мощное землетрясение в Стамбуле: Эрдоган выступил с заявлением

Мощное землетрясение в Стамбуле: Эрдоган выступил с заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 17:04 Фото: Instagram/rterdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после мощного землетрясения, которое произошло сегодня в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

23 апреля 2025 года около 14:50 землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Тектонические колебания ощущались в разных районах турецкого мегаполиса и вызвали панику у населения. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула и Бурсы.

Как пишет ntv.com.tr, в своем первом заявлении по поводу землетрясений турецкий лидер выразил слова поддержки гражданам.

"Я передаю нашим гражданам пожелания скорейшего выздоровления, мы внимательно следим за развитием событий", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Сильное землетрясение 19 апреля 2025 года произошло в Афганистане. В Казахстане ощутимости не было, зато его почувствовали в Узбекистане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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