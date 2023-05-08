ЧП в Техасе: число пострадавших увеличилось

В пожарном департаменте города Браунсвилла (штат Техас) сообщили о 12 пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей, передает Zakon.kz

По информации РИА Новости, семь человек погибли на месте, а 11 были транспортированы в местные больницы.

Транспорт в районе происшествия не ходит. Другие обстоятельства устанавливаются.

Как сообщали ранее, инцидент произошел около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным.

Виновник происшествия находится под стражей.