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Мир

До 50 увеличилось число погибших в результате наводнения в Техасе

Техас, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 12:32 Фото: Х/Insight_029
Число погибших в результате сильного наводнения в центральной части Техаса возросло до 50 человек. Об этом стало известно 5 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, 43 человека погибли в округе Керр, еще троих обнаружили мертвыми в округе Бернет, также четыре тела нашли в округе Трэвис. Уточняется, что в число жертв вошли 15 детей, чью гибель подтвердили их семьи.

До сих продолжаются поиски пропавших в результате произошедшего девочек из детского христианского летнего лагеря. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эббот отметил отступление паводков в некоторых частях штата.

О произошедшем в округе Керр наводнении, которое стало причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля.

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Андрей Дюсупов
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