До 50 увеличилось число погибших в результате наводнения в Техасе

По информации телеканала CNN, 43 человека погибли в округе Керр, еще троих обнаружили мертвыми в округе Бернет, также четыре тела нашли в округе Трэвис. Уточняется, что в число жертв вошли 15 детей, чью гибель подтвердили их семьи.

До сих продолжаются поиски пропавших в результате произошедшего девочек из детского христианского летнего лагеря. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эббот отметил отступление паводков в некоторых частях штата.

Torrential rain has unleashed catastrophic flooding across Central Texas today, with Kerr County officials confirming multiple fatalities.



Video shows a car teetering on the edge of the collapsed G Street Bridge in Kerrville, which was washed away by the floodwaters. #TXwx pic.twitter.com/mcoRPTCosq