Дефолт в США: случится ли он 1 июня рассказала глава Минфина Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что точно не знает ожидать ли дефолта именно 1 июня. По ее словам есть некая неопределенность в прогнозах, сообщает Zakon.kz

Как Йеллен отметила в интервью телеканалу ABC News Минфин США не может назвать точную дату наступления дефолта в стране.

"Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность", — отметила она, пообещав проинформировать конгресс, когда появятся новости по вопросам госдолга и дефолта.

Ранее мы писали, что в США могут объявить дефолт к 1 июня.

Еще 1 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме к Конгрессу, что ее ведомство вряд ли сможет выполнить все платежные обязательства правительства США "потенциально уже 1 июня", если Конгресс не предпримет срочных действий



