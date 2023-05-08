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Как научиться рано вставать – советы специалистов

Как научиться вставать рано утром - советы специалистов Фото: pixabay
Российский доктор Александр Мясников дал несколько советов для раннего подъема, сообщает Zakon.kz

По информации "Мосленты", Мясников порекомендовал спать без штор. Он пояснил, что первые лучи солнца заставляют открыть глаза и перейти в режим бодрствования.

Кроме того, ранним подъемам способствует наличие домашних питомцев. Доктор посоветовал завести певчих птиц – канареек, которые начинают петь с рассветом, или же не кормить вечером кота. В таком случае он тоже сможет вас разбудить.

Кроме того, для легкого подъема с утра доктор Мясников посоветовал поставить в спальне электронные часы, которые светятся в темноте.

Ранее специалисты давали советы, как во время сна перестать храпеть.

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