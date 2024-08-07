Совет дня: как справиться с депрессией без таблеток
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Российский врач общей практики Александр Мясников дал совет для борьбы с депрессией без таблеток, сообщает Zakon.kz.
Доктор опубликовал рекомендации в своем Telegram-канале.
По его словам, даже легкая физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией. Польза от упражнений в борьбе с этим психическим расстройством аналогична лечению препаратами.
Для этого отлично подойдут бег, танцы, силовые тренировки.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, какие витамины способствуют похудению и в каких продуктах они содержатся.
К примеру, недостаток витаминов некоторых групп сказывается следующим образом: человек
испытывает повышенную утомляемость, раздражительность, учащенное
сердцебиение даже при небольших нагрузках, возникают проблемы со сном.
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