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Совет дня: как справиться с депрессией без таблеток

Как избавиться от депрессии, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 06:21 Фото: pixabay
Российский врач общей практики Александр Мясников дал совет для борьбы с депрессией без таблеток, сообщает Zakon.kz.

Доктор опубликовал рекомендации в своем Telegram-канале.

По его словам, даже легкая физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией. Польза от упражнений в борьбе с этим психическим расстройством аналогична лечению препаратами.

Для этого отлично подойдут бег, танцы, силовые тренировки.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, какие витамины способствуют похудению и в каких продуктах они содержатся.

К примеру, недостаток витаминов некоторых групп сказывается следующим образом: человек испытывает повышенную утомляемость, раздражительность, учащенное сердцебиение даже при небольших нагрузках, возникают проблемы со сном.


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