В Индии с перевернувшегося катера утонули 22 человека

Фото: PTI

В индийском штате Керала в районе Танур в Малаппураме в воскресенье вечером перевернулся катер, перевозивший 40 человек. 22 погибших, 7 человек находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

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