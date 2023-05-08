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В Индии с перевернувшегося катера утонули 22 человека

В Индии утонуло 22 человека с перевернувшегося катера Фото: PTI
В индийском штате Керала в районе Танур в Малаппураме в воскресенье вечером перевернулся катер, перевозивший 40 человек. 22 погибших, 7 человек находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает India today, многие пассажиры судна оказались в воде под ним. Принимаются меры, чтобы доставить перевернувшуюся лодку к берегу.

Премьер-министр страны Нарендро Моди выразил соболезнования и пообещал, что родственникам погибших выплатят компенсацию в размере 200 000 рупий (1 088 000 тенге, – Прим. ред.).

Большинство из погибших – дети. Они отправились на прогулку во время каникул.

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Елена Вебер
Индия
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