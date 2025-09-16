#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.54
637.09
6.52
Мир

14 мужчин насиловали подростка в Индии после знакомства в интернете

толпа мужчин изнасиловала подростка , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 20:02 Фото: pixabay
14 человек обвиняют в изнасиловании одного 16-летнего подростка в индийском штате Керала, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, инцидент раскрылся благодаря матери потерпевшего. Около дома она заметила незнакомца, который, увидев женщину, быстро сбежал. Дома мама попросила сына объяснить ситуацию, и тот раскрыл все подробности.

Парень рассказал, что со своими насильниками он познакомился в мобильном приложении. В течение двух лет над подростком надругались 14 мужчин, среди которых были два государственных служащих и один сотрудник железной дороги. Согласно данным издания, возраст мужчин – от 25 до 51 года. Как выяснилось, встречались они с несовершеннолетним у него дома и в других местах.

В итоге мать пострадавшего заявила о ситуации оператору горячей линии для детей, тот в свою очередь рассказал об этом полиции. В результате было возбуждено 14 уголовных дел. Всех подозреваемых задержали. Часть дел расследуют в районе, где живет школьник, остальные – в округе, где он, предположительно, также подвергался насилию.

Ранее сообщалось, что 22-летнего таразца задержали по подозрению в изнасиловании матери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дома, школы, детские сады и собственная система безопасности: как BI Group строит счастье
18:16, 15 сентября 2025
Дома, школы, детские сады и собственная система безопасности: как BI Group строит счастье
Гигантские холсты: художник придал больше красок Уральску
17:57, 11 сентября 2025
Гигантские холсты: художник придал больше красок Уральску
Китай вытесняет Россию в торговле с Казахстаном: что стоит за цифрами статистики
15:38, 11 сентября 2025
Китай вытесняет Россию в торговле с Казахстаном: что стоит за цифрами статистики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: