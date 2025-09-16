14 мужчин насиловали подростка в Индии после знакомства в интернете

14 человек обвиняют в изнасиловании одного 16-летнего подростка в индийском штате Керала, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, инцидент раскрылся благодаря матери потерпевшего. Около дома она заметила незнакомца, который, увидев женщину, быстро сбежал. Дома мама попросила сына объяснить ситуацию, и тот раскрыл все подробности.

Парень рассказал, что со своими насильниками он познакомился в мобильном приложении. В течение двух лет над подростком надругались 14 мужчин, среди которых были два государственных служащих и один сотрудник железной дороги. Согласно данным издания, возраст мужчин – от 25 до 51 года. Как выяснилось, встречались они с несовершеннолетним у него дома и в других местах.

В итоге мать пострадавшего заявила о ситуации оператору горячей линии для детей, тот в свою очередь рассказал об этом полиции. В результате было возбуждено 14 уголовных дел. Всех подозреваемых задержали. Часть дел расследуют в районе, где живет школьник, остальные – в округе, где он, предположительно, также подвергался насилию.

