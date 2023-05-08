До 30 августа перекроют несколько улиц в Алматы
Фото: Zakon.kz
С 10 мая по 30 августа 2023 года в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.
Отмечено, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.
К примеру, в Медеуском районе закроют проезд по улице Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных).
В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Ганди (от ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" до улицы Западный Желтоксан).
"Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам", – сказано в сообщении.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды.
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