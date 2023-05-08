До 30 августа перекроют несколько улиц в Алматы

С 10 мая по 30 августа 2023 года в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

К примеру, в Медеуском районе закроют проезд по улице Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных).

В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Ганди (от ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" до улицы Западный Желтоксан).

"Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам", – сказано в сообщении.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды.