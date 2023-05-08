Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

До 30 августа перекроют несколько улиц в Алматы

В Алматы закроют проезд по нескольким улицам Фото: Zakon.kz
С 10 мая по 30 августа 2023 года в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

К примеру, в Медеуском районе закроют проезд по улице Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных).

В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Ганди (от ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" до улицы Западный Желтоксан).

"Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам", – сказано в сообщении.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды.

Читайте также

Блогер показал на видео огненный закат на Каспии

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
карандаши
Гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 мая: любимчики удачи
Гороскоп на 8 мая: любимчики удачи
Астана
Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления