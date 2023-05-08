Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

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