Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.
После этого президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
"В завершение церемонии Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении Акорды.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Ранее Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ.
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