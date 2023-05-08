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Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

После этого президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

"В завершение церемонии Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении Акорды.
Токаев

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев

Фото: Акорда

солдаты

Фото: Акорда

ветераны

Фото: Акорда

Ранее Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ.

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